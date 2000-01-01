Интернет-магазин «Русская Дымка» в Тамбове —
магазин товаров для домашнего самогоноварения, пивоварения, копчения, сыроварения и консервирования.
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Самогонные аппаратыдля натуральных и беспохмельных напитков
от 5490 ₽
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Автоклавыдля домашних консервов и тушенки
от 4290 ₽
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Коптильнидля горячего и холодного копчения продуктов
от 1100 ₽
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Пивоварнидля крафтового живого пива
от 11990 ₽
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Спиртовые дрожжидля качественной браги на сахаре, ягодах, зерне
от 60 ₽
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Дубовые бочкидля выдержки и облагораживания коньяка, виски, портвейна
от 3890 ₽
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Аппараты Wein ReFormдля приготовления чистых напитков крепостью до 96°
от 16990 ₽
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Комплектующиедля модернизации самогонных аппаратов
от 250 ₽
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Индукционные плитыдля полного контроля за нагревом
от 3190 ₽
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Сетки Панченкова и СПНдля достижения максимальной крепости напитков
от 129 ₽
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Емкости для брожениядля стерильного хранения и настаивания браги
от 390 ₽
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Прессыдля отжима сока из фруктов и ягод
от 6850 ₽
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Щепа для настаивания Campbeltown, 250 г
Придаст напитку аромат ванили и мускатного ореха.
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Полнопроходной узел отбора по жидкости, 1,5 дюйма
Аксессуар для стабилизации процесса перегонки. Сглаживает колебания охлаждения и нагрева. Может работать в 3 режимах: полного отбора, отбора «голов», «хвостов»,
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Самогонный аппарат Родник Про 2, 20 л
Недорогой аппарат колонного типа для приготовления премиального алкоголя крепостью до 92 градусов.
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Дрожжи винные BEERVINGEM Fruit Wine F18
Штамм для приготовления фруктовых вин. Максимальная крепость — до 18%.
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Джин-корзина горизонтальная 1,5 дюйма
Универсальный аксессуар для ароматизации алкогольных напитков. Совместим со всеми типами колонн. Имеет кран для слива остатков.
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Книга «Самогоноварение для «чайников»
Книга от эксперта-винокура Самогон Саныча. Энциклопедия знаний, сотни рецептов напитков, ответы на вопросы.
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Царга-диоптр на 1,5 дюйма, 395 мм
Устройство 3 в 1. Совмещает в себе функции царги, диоптра и джин-корзины.
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Бочка дубовая СТАВБОНДАРЬ, 20 л
Цельная дубовая бочка для выдержки алкогольных напитков.
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Новинка!Самогонный аппарат Wein 6 PRO, 20 л
Ректификационная колонна нового поколения с двойным узлом отбора. Позволяет получать спирт максимальной очистки (96,6°) и ароматные дистилляты.
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Новинка!Пивоварня Хмельница, 37 л
Автоматическая пивоварня-конструктор для настоящих ценителей пенного. Может модернизироваться в самогонный аппарат.
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Фальшдно 2 в 1 на 37 л
Устройство 2 в 1. Используется для приготовления зерновых, фруктовых браг и пива. Может работать в режиме мацерации (ароматизации) напитков.
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Самогонный аппарат Родник Про 2, 30 л
Недорогой аппарат колонного типа для приготовления премиального алкоголя крепостью до 92 градусов.
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Коптильня Hanhi, 20 л
Для приготовления натуральных вкусных копченостей из рыбы, мяса, курицы, сосисок, купат, сыра, сала. Загрузка до 10 кг.
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Полнопроходной узел отбора по жидкости, 1,5 дюйма с доохладителем
Оборудование для стабильного отбора спирта по жидкости. Сглаживает колебания охлаждения и нагрева.
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Самогонный аппарат Wein ReForm, 20 л
Современная бражная колонна с продуманной конструкцией. Новинка 2020 года. Колонна на 1,5 дюйма.
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Соковыжималка НЕПТУН электрическая
Устройство для отжима сока из овощей, фруктов, ягод.
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БестселлерУзел отбора по пару с доохладителем на 1,5 дюйма
Устройство для стабильного отбора 96.6°-го спирта по пару
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Царга к колонне на 2 дюйма, 400 мм
Труба из нержавейки для укрепления напитков.
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Перцовка на самогоне в домашних условиях
СамогоноварениеЧитать 384
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Узел отбора по пару и жидкости (2 в 1): схема, принцип работы, преимущества
СамогоноварениеЧитать 534
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Рейтинг умных домашних пивоварен 2020 года
ПивоварениеЧитать 770
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Все о вреде вкусоароматических добавок (ВАДов). Разрушаем мифы
СамогоноварениеЧитать 1293
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Роль и значение ирландского мха в пивоварении
ПивоварениеЧитать 726
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Дрожжи пивные SAFALE T-58
Особый вид дрожжей, используется для дображивания пива и изготовления крепких сортов.
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Кламповый хомут 1,5 дюйма
Аксессуар для прочного соедиения частей колонны самогонного аппарата или ректифкационной колонны
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БестселлерШприц колбасный
Недорогой и удобный пластиковый шприц для набивки оболочек фаршем. Вмещает до 300 г фарша.
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Дрожжи пивные Saflager S-189 11,5 г
Пивные дрожжи низового брожения с нейтральным ароматом. Используются для приготовления сортов типа Пилснер.
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Дрожжи пивные SAFLAGER S-23
Дрожжи низового брожения для приготовления фруктовых и эфирных профилей.
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Устройство с гидрозатвором для аппарата Дымка Премиум и Дымка
Позволит использовать перегонный куб в качестве резервуара для приготовления браги
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Термометр биметаллический, осевой, 0-160°С
Предназначен для измерения температуры жидкости и паров в перегонном кубе.
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Турбо дрожжи DoubleSnake C24
Дрожжи премиум-класса для приготовления чистой браги без примесей крепостью до 14% всего за 1 сутки
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Дрожжи спиртовые DOUBLE SNAKE C3
Дрожжи премиум-класса для приготовления качественной чистой браги. Максимальная крепость — 17%. Время брожения — 3-5 дней
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Попугай самогонный стеклянный, 100 мл
Устройство для непрерывного контроля крепости самогона на выходе из самогонного аппарата. Материал изготовления - стекло.
Интернет-магазин самогонных аппаратов в Тамбове
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