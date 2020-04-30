Эссенция PRESTIGE Bourbon Whiskey Essence Бурбон Виски, 20 мл* в Тамбове
на следующую покупку
на следующую покупку
Начисление бонусных рублей произойдёт после оплаты заказа.
Сумма и порядок их списания определяется в соответствии с бонусной политикой.
- Описание Описание
- Наличие в магазине Наличие
- Доставка и оплата Доставка
- Отзывы (9)
- Вопрос-ответ Вопрос-ответ
Настоящий американский кукурузный виски можно получить за одни сутки, если использовать этот набор. Эссенция представляет из себя концентрат, позволяющий приготовить качественный и безопасный напиток.
Эссенция изготовлена полностью из натуральных продуктов без применения химических примесей. Плюс к этому, она позволяет полностью повторить вкус оригинального напитка. А на изготовление подобного виски понадобятся всего сутки!
Инструкция по применению
Чтобы приготовить ароматный виски, вам понадобится:
- Залить алкоголем заранее подготовленную бутылку (750 мл) примерно на 2/3.
- Флакон влить в бутылку, путем встряхивания перемешать
раствор. После этого залить бутылку алкоголем до верха и встряхнуть еще раз.
- Выдерживать в
течение суток, после чего он полностью готов к употреблению.
Ароматизаторы для самогона (видео)
Магазин может доставить заказ до квартиры. Условия доставки:
- 150 рублей — в черте города
Мы доставляем наши товары по всей России и зарубеж. Срок доставки в Тамбов: 5-7 дней. Наши менеджеры подберут наиболее оптимальный для покупателя способ доставки: курьером, почтой или самовывоз. Стоимость доставки зависит от веса посылки и адреса получателя. Точные сроки и стоимость доставки узнавайте по телефону в Тамбове 8(908)297-13-51 или бесплатному телефону 8(800) 500-27-56. Подробнее о доставке товаров
Любой заказ можно оплатить:
- Наличными. Забрать товар в одном из розничных магазинов или со склада.
- Наложенный платеж. Оплата после получения и осмотра товара в транспортной компании или Почте России.
- Онлайн на сайте. Принимаем банковские карты Visa или MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney, Альфа-Клик и другие.
- Безналичный способ. Предусмотрен для организаций и предпринимателей.
- Купить в кредит. Оформляется через наш интернет-магазин.
Пн-Пт с 10:00 до 18:00, Сб-Вс с 10:00 до 15:008(908) 297-13-51
в ближайший от Тамбова город
Если этого товара нет в розничном магазине, то мы доставим его вам Почтой России или курьерской службой. Отгрузка — с главного склада из г. Кирова.О стоимости и сроках доставки: 8(908)297-13-51
на главном складе
Сыграй в рулетку от Русской Дымки и получи до 500 бонусов на счет!
-
ул. Пролетарская 147
закрыто — откроется в сб
-
Глюкоза, 1 кг
Заменитель сахара. Используется в самогоноварении, виноделии или пивоварении для приготовления чистых напитков без примесей.150 Скидка: 21 р150 ₽
-
Активированный уголь БАУ-А, 500 г
Натуральный экологичный продукт для очистки самогона от сивушных масел и улучшения вкуса.250 ₽В корзину
-
галина николаевна гутник 30 апреля 2020«отлично»Плюсы ценаОснова самогон двойной перегонки 45%. Настаивалось 7 суток. Вкус и запах великолепен. Если учесть стоимость бурбона в магазине. Альтернатива замечательная.
Вам в помощь: онлайн-калькулятор разбавления и смешивания алкоголя, калкулятор второй перегонки, таблица сахаров.Подробнее
На сайте Тамбов.русскаядымка.рф вы можете: купить Эссенция PRESTIGE Bourbon Whiskey Essence Бурбон Виски, 20 мл* в интернет-магазине в Тамбове по выгодной цене 220 рублей. Цена низкая, оплатить заказ возможно наличными при получении или онлайн по банковской карте. Продажа товаров в категории Самогоноварение с гарантией.