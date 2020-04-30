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Эссенция PRESTIGE Bourbon Whiskey Essence Бурбон Виски, 20 мл* в Тамбове

220
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  • Отзывы (9)
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   Настоящий американский кукурузный виски можно получить за одни сутки, если использовать этот набор. Эссенция представляет из себя концентрат, позволяющий приготовить качественный и безопасный напиток.

   Эссенция изготовлена полностью из натуральных продуктов без применения химических примесей.  Плюс к этому, она позволяет полностью повторить вкус оригинального напитка. А на изготовление подобного виски понадобятся всего сутки!

Инструкция по применению

   Чтобы приготовить ароматный виски, вам понадобится:

  1. Залить алкоголем заранее подготовленную бутылку  (750 мл) примерно на 2/3.
  2. Флакон влить в бутылку, путем встряхивания перемешать раствор. После этого залить бутылку алкоголем до верха и встряхнуть еще раз.
  3.  Выдерживать в течение суток, после чего он полностью готов к употреблению.

Ароматизаторы для самогона (видео)



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Самый полезный отзыв
  • Отлично
    30 апреля 2020
    «отлично»
    Плюсы цена
    Основа самогон двойной перегонки 45%. Настаивалось 7 суток. Вкус и запах великолепен. Если учесть стоимость бурбона в магазине. Альтернатива замечательная.

На сайте Тамбов.русскаядымка.рф вы можете: купить Эссенция PRESTIGE Bourbon Whiskey Essence Бурбон Виски, 20 мл* в интернет-магазине в Тамбове по выгодной цене 220 рублей. Цена низкая, оплатить заказ возможно наличными при получении или онлайн по банковской карте. Продажа товаров в категории Самогоноварение с гарантией.

Наличие товара в Тамбове
Наличие в магазине На карте
АдресНаличие товара
ул. Пролетарская 147

10:00 - 18:00 (пн-вс)

8(908) 297-13-51
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О стоимости и сроках доставки: 8(908)297-13-51
в наличии
на главном складе
Эссенция PRESTIGE Bourbon Whiskey Essence Бурбон Виски, 20 мл*
Эссенция PRESTIGE Bourbon Whiskey Essence Бурбон Виски, 20 мл* Вкусовые добавки для самогона
220 руб
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на Эссенция PRESTIGE Bourbon Whiskey Essence Бурбон Виски, 20 мл*

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Адрес магазина: г. Карловы Вары, Cihelny 5, 364 64

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