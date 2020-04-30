Настоящий американский кукурузный виски можно получить за одни сутки, если использовать этот набор. Эссенция представляет из себя концентрат, позволяющий приготовить качественный и безопасный напиток.

Эссенция изготовлена полностью из натуральных продуктов без применения химических примесей. Плюс к этому, она позволяет полностью повторить вкус оригинального напитка. А на изготовление подобного виски понадобятся всего сутки!

Инструкция по применению

Чтобы приготовить ароматный виски, вам понадобится:

Залить алкоголем заранее подготовленную бутылку (750 мл) примерно на 2/3.

Флакон влить в бутылку, путем встряхивания перемешать раствор. После этого залить бутылку алкоголем до верха и встряхнуть еще раз.

Выдерживать в течение суток, после чего он полностью готов к употреблению.



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